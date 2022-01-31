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Реставраторы восстановили найденные на Дубининской улице монеты XVIII–XX веков

Виктория Сикерина

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Реставраторы восстановили найденные на Дубининской улице монеты XVIII–XX веков
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Дубининская улица Карта всех событий

Реставраторы очистили и изучили найденные в 2021 году на Дубининской улице в столице ценности. Среди них монеты, подковы, помадные баночки, курительные трубки, посуда и другая утварь. Об этом рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов в понедельник, 31 января.

Он отметил, что особенное внимание специалисты уделили старинным монетам. В ходе изучения они установили, что это золотой голландский дукат, изготовленный в 1759 году, а также две латунные монеты, которые выпустили в Бухаре в начале прошлого века.

— Научная обработка позволила выяснить, что золотой дукат, изначально имевший ценность как валюта, предназначался для использования в качестве ювелирного сырья. Монету хотели переплавить ради золота. Она была сложена в несколько раз: для того чтобы ее легче было поместить в плавильный тигель. Насколько известно, голландский дукат при археологических раскопках в столице обнаружен впервые, — заявил глава ведомства.

После изучения реставраторы передадут документы в Институт археологии Российской академии наук (РАН). При этом золотая монета пополнит коллекцию Музея Москвы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что столичные археологи отреставрировали артефакты, которые были найдены при проведении исследовательских работ на пересечении Сретенки и Пушкарева переулка.

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