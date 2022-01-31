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Невролог Прокопенко перечислил группы людей, рискующих заработать инсульт из-за COVID-19

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Невролог Прокопенко перечислил группы людей, рискующих заработать инсульт из-за COVID-19
Фото: pixabay.com/ru

Коронавирус может стать причиной инсульта для нескольких групп населения. Об этом сообщил научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России Семен Прокопенко.

По его словам, удар может случиться как во время заболевания, так и после него.

— Достаточно часто в варианте системного заболевания повышается склонность к тромбозам после COVID. Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта растет, — уточнил невролог.

Есть и другие группы риска: инсульту подвержены граждане с запущенными цереброваскулярными заболеваниями, а также люди с сахарным диабетом и нарушенным ритмом сердца. Невролог Юрий Андрусов подчеркнул, что у молодой чести населения чаще всего случаются кровоизлияния в мозг, старшее поколение больше подвержено ишемическому инсульту, передает Ura.ru.

До этого главврач Московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова назвала наиболее уязвимую к коронавирусу часть организма. Она сообщила, что наиболее сильно страдающий из-за коронавируса орган человека — это легкие. Также COVID-19 может вызвать тромботические расстройства.

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