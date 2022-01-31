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Толкалина рассказала о свиданиях за деньги

Георгий Соланович

Общество
Толкалина рассказала о свиданиях за деньги
Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Российская актриса Любовь Толкалина поделилась подробностями о случаях чрезмерного ухаживания за ней со стороны представителей сильного пола. Она дала интервью порталу «Hello!».

По словам Толкалиной, в ее жизни часто встречаются мужчины, постоянно настаивающие на личном свидании. Сильный пол не может совладать со своими чувствами, и это неудивительно: в свои 43 года актриса выглядит молодо и свежо, также не стоит забывать и о ее харизме.

— Начинаю бояться, когда некоторые мужчины приходят на все спектакли подряд, дарят цветы, предлагают деньги за свидания, какие-то баснословные суммы предлагают, чтобы со мной поужинать, причем не только в Москве! Бог его знает, что у этого человека в голове происходит, — размышляет Толкалина.

Актриса призналась, что есть много мужчин, с которыми она правда хотела бы встретиться, однако не за деньги. Она считает, что это лишнее.

В 2017 году Толкалина развелась с Егором Кончаловским, они остались друзьями и сейчас растят дочь. Среди ухажеров актрисы числятся Вячеслав Манучаров, Борис Гребенщиков, Джон Уоррен и британский композитор Саймон Басс, передает «Hello!».

21 января российская актриса призналась, что в детстве была жертвой сексуального насилия.

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