Любовь Толкалина призналась, что в детстве была жертвой сексуального насилия

Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Актриса Любовь Толкалина представила свой новый проект — сериал «Бег Улиток», в котором сыграла главную роль. Она отметила, что лента получилась яркой, красивой и одновременно страшной, ведь о том, что творится в душе женщин, которые пережили сексуальное насилие, не знает никто, кроме психотерапевтов.

Мыслями Толкалина поделилась на своей странице в соцсети Instagram. Артистка неожиданно призналась, что тоже была в числе тех, кто был подвержен действиям подобного характера против своей воли.

— У меня был личный интерес через мой персонаж разобраться, действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого либо участия мужчины в основе своей имеет травму. Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной. С великолепной актрисой Дарьей Урсуляк, — написала звезда.

Поклонники актрисы поблагодарили ее за то, что в сериале поднимается такая важная для общества тема, и пообещали посмотреть работу Толкалиной.

«Это одна из непопулярных тем, с острыми углами и болью тихой и ноющей. Но говорить надо, хотя б с помощью кинематографа, с помощью вас и вашей героини»; «Обязательно посмотрим! Спасибо»; «Спасибо, что снимаетесь в захватывающих и заставляющих думать сериалах», — оставили комментарии пользователи.

Проклова рассказала, почему молчала о домогательствах столько лет. Актриса сообщила, почему сообщила шокирующие факты о домогательствах в советском кино спустя столько лет. По словам артистки, она думала, что это происходит только с ней одной и винила себя в случившемся.