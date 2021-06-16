«Мое слово против его»: Проклова рассказала, почему молчала о домогательствах столько лет

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Актриса Елена Проклова рассказала, почему сообщила шокирующие факты о домогательствах в советском кино спустя столько лет.

— Вот куда пойти и сказать: «Он ко мне приставал»? А он ответит: «Она врет». И что дальше? Мое слово против его слова. Только на его стороне вес, возраст, красноречие, связи, — говорит актриса.

По словам артистки, она думала, что это происходит только с ней одной и винила себя в случившемся.

— Я оправдывала извращенца. Более того, я в него влюбилась как в гения и творца. И эта двойственность, сочетание несочетаемого обернулись травмой. Если бы на его месте был какой-то страшный, противный, незнакомый насильник, я бы возмущалась, сопротивлялась, в конце концов, просто убежала бы, — вспоминает она в интервью «7дней».

Также Проклова отметила, что была еще ребенком и получила травму на всю жизнь, а взрослый мужчина просто хотел сексуального удовлетворения.

Напомним, что в интервью Лере Кудрявцевой Елена Проклова рассказала о сексуальном насилии на съемках. На тот момент ей было 15 лет. Во многих интервью актриса также рассказывала, что в 15 лет у нее был роман с Олегом Табаковым, что вызвало волну сплетен и догадок.