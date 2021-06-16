Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Мое слово против его»: Проклова рассказала, почему молчала о домогательствах столько лет
Фото: Youtube / НТВ

«Мое слово против его»: Проклова рассказала, почему молчала о домогательствах столько лет

Михаил Алимов

Общество

Актриса Елена Проклова рассказала, почему сообщила шокирующие факты о домогательствах в советском кино спустя столько лет.

— Вот куда пойти и сказать: «Он ко мне приставал»? А он ответит: «Она врет». И что дальше? Мое слово против его слова. Только на его стороне вес, возраст, красноречие, связи, — говорит актриса.

По словам артистки, она думала, что это происходит только с ней одной и винила себя в случившемся.

— Я оправдывала извращенца. Более того, я в него влюбилась как в гения и творца. И эта двойственность, сочетание несочетаемого обернулись травмой. Если бы на его месте был какой-то страшный, противный, незнакомый насильник, я бы возмущалась, сопротивлялась, в конце концов, просто убежала бы, — вспоминает она в интервью «7дней».

Также Проклова отметила, что была еще ребенком и получила травму на всю жизнь, а взрослый мужчина просто хотел сексуального удовлетворения.

Напомним, что в интервью Лере Кудрявцевой Елена Проклова рассказала о сексуальном насилии на съемках. На тот момент ей было 15 лет. Во многих интервью актриса также рассказывала, что в 15 лет у нее был роман с Олегом Табаковым, что вызвало волну сплетен и догадок.

Читайте также:
Елена Прокловаобвинения в домогательствахдомогательства
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Все мнения
О проекте