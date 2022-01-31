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Госинспекция по недвижимости проверит законность возведения апартаментов в столице

Виктория Сикерина

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Госинспекция по недвижимости проверит законность возведения апартаментов в столице
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты Госинспекции по недвижимости начали камеральную проверку земельных участков в столице, на которых расположены апартаменты. Сотрудникам предстоит проверить порядка 600 зданий. Об этом сообщил руководитель ведомства Владислав Овчинский в понедельник, 31 января.

Он отметил, что к настоящему моменту проверено около 200 объектов. Здесь выявлено 25 признаков нарушений.

— Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством. Окончательные итоги инспекционных мероприятий будут подведены в конце февраля, — заявил начальник Госинспекции по недвижимости.

Овчинский добавил, что специалисты проводят проверки в электронном формате и не взаимодействуют с пользователями. Для этого применяются современные технологии: анализ данных информационных систем, сведений аэрофотосъемки и ортофотопланов.

— С целью получения прибыли недобросовестные землепользователи нарушают условия договора аренды и самовольно возводят апартаменты. Далее нежилые помещения реализуются, и добросовестные граждане, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации, — заключил он.

До этого сообщалось, что в 2021 году было ликвидировано более 120 объектов самостроя в Северном административном округе (САО) Москвы.

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