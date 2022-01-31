Москвичам рассказали о реконструкции парка «Покровское-Стрешнево»

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Россия, Москва, парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Специалисты планируют восстановить парк «Покровское-Стрешнево» и облагородить родник «Царевна Лебедь» в столице в 2022 году. Об этом сообщил заместитель руководителя городского Департамента капитального ремонта Сергей Мельников в понедельник, 31 января.

Он отметил, что в настоящий момент родники покрывает открытый грунт, который из-за влажности превращается в грязь. Помимо этого, здесь увеличивается площадь поврежденного зеленого покрова, что негативно влияет на экосистему.

— Изначально в концепции предусматривалось устройство деревянного настила, размер которого был больше площади вытоптанного зеленого покрова. Сейчас его значительно сократили, и он стал чуть меньше открытого грунта. Настил смонтируют на свайном основании, это позволит обойтись без разрытий, а значит, земля остается почти нетронутой, — заявил замглавы ведомства.

По словам Мельникова, специалисты также обновят видовую площадку, включат в экомаршрут пятый источник и создадут условия для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Помимо этого, в ходе работ строители сделают склон более устойчивым. Для этого вдоль откоса установят подпорную стенку из габиона и укрепят территорию с помощью штыревых креплений.

— Чтобы предотвратить потерю воды и ее просачивание в почву и исключить попадание осадков, требуется устройство каптажа — сооружения, которое будет обеспечивать эффективный захват только родниковой воды и выведение ее на поверхность, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова Мельникова.

До этого сообщалось, что готовность Крутицкой набережной после реконструкции оценивается на 23 процента.