Онлайн-курс по личностному росту начнется 2 февраля в столичном «Технограде»

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Онлайн-курс по личностному развитию «Управление изменениями: как адаптироваться к новой реальности» стартует 2 февраля в инновационно-образовательном комплексе «Техноград». Об этом сообщил глава московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в понедельник, 31 января.

Он отметил, что на занятиях участникам расскажут, как проводить эффективную самопрезентацию за полминуты, бороться со стрессом, концентрировать внимание и принимать решения.

— На первый поток данного курса зарегистрировались более 450 человек, поэтому специалисты центра решили провести программу повторно, — заявил руководитель ведомства по столице.

Так, в рамках программы предусмотрено шесть вебинаров. Например, 2 февраля состоится занятие по эмоциональной грамотности. Участков научат держать под контролем эмоции и распознать душевное состояние окружающих.

4 февраля москвичам расскажут, как не стесняться и не бояться высказывать собственное мнение, а 7 февраля помогут развить навыки концентрации и управления вниманием.

С подробной программой курса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что инвестиционные программы для медиков в скором времени заработают в образовательном центре Фонда международного медицинского кластера в столице. Для московских врачей станут доступными обучающие курсы, направленные на изучение новых тем, опыта зарубежных и отечественных экспертов и адаптации мировых практик.