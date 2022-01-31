Курсы для столичных врачей пройдут в международном медицинском кластере

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Инвестиционные программы для медиков в скором времени заработают в образовательном центре Фонда международного медицинского кластера в столице. Для московских врачей станут доступными обучающие курсы, направленные на изучение новых тем, опыта зарубежных и отечественных экспертов и адаптации мировых практик.

Так, например, в ближайшие месяцы обучение смогут пройти специалисты УЗ-диагностики. Вебинары на тему эхокардиографии начнутся в феврале и будут проходить раз в месяц.

Помимо этого, в Центре компетенций рассеянного склероза предусмотрена программа, разделенная на четыре блока: рассеянный склероз в практике врача-невролога, специалиста отделения лучевой диагностики, врача-офтальмолога и акушера-гинеколога. Курс пройдет в дистанционном формате.

Также 14 февраля состоится первое занятие по программе повышения квалификации «Молекулярная онкология».

Принять участие в курсах врачи смогут бесплатно. После им выдадут соответствующий сертификат, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в образовательном центре международного медицинского кластера (ММК) «Сколково» в 2021 году прошли обучение более тридцати тысяч врачей и медсестер.