Наталья Сергунина: Москва и регионы России будут вместе развивать инновационный потенциал

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский инновационный кластер (МИК) и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) стали организаторами встречи в электронном формате, которую посетили 95 представителей органов власти почти из 20 субъектов страны. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в понедельник, 31 января.

Она отметила, что среди участников были представители из Башкирии, Татарстана, Алтайского края, Новосибирской и Иркутской областей.

— Мы стремимся к тому, чтобы создаваемая в столице инновационная инфраструктура была полезна для предпринимателей со всей страны. Каждому стартапу или проекту нужны условия для роста. Они могут заключаться в экспертной поддержке, предоставлении площадок для пилотного тестирования, бесплатных консультациях и образовательных программах. Также благодаря кластеру проще найти партнеров и инвесторов, — заявила заммэра.

Сергунина добавила, что в ходе мероприятия участники обсудили план сотрудничества на текущий год. Среди разработанных идей — технологические конкурсы, присоединение новых субъектов России к цифровой платформе МИК — i.moscow — и другие.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, присоединиться к экосистеме кластера можно несколькими способами.

Например, сервис «Проекты и потребности» позволяет предпринимателям со статусом резидента МИК заявить о себе. Для этого необходимо создать профиль, описать проект, назвать его конкурентные преимущества, приложить презентацию и рассказать об этапах дальнейшего развития продукта. Количество таких проектов на сайте уже превысило тысячу единиц.

Также на платформе можно зарегистрироваться в качестве партнера.

— Статус партнера позволяет пользоваться всеми ключевыми сервисами портала наравне с участниками кластера, — заключил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Накануне стало известно, что более 500 задач решили участники Московского инновационного кластера с помощью портала «Проекты и потребности». Специалистам сервиса предстоит исполнить еще 484 задания.