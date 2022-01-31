Глава ЛНР сообщил, что поставка систем ПВО в Донбасс могла бы «отрезвить» Киев

Фото: Минобороны РФ

«Отрезвить» украинские власти в вопросах с ДНР и ЛНР могла бы поставка российских систем ПВО «Панцирь», противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом в понедельник, 31 января, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

— Появление в нашем военном арсенале таких названий, как «Панцирь», «Солнцепек», «Орлан», «Корнет» и прочих, стало бы холодным отрезвляющим душем для отдельных разгоряченных вояк и украинских пропагандистов, — рассказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, идея «маленькой победоносной войны» в регионе не должна оказаться в голове даже у самых радикально настроенных украинских военных и политиков.

До этого он заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс. Также он рассказал, что Киев старается скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.