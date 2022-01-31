Сафронов рассказал, что Куравлев выбирал памятник для себя еще при жизни

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский и советский актер Леонид Куравлев при жизни занимался выборов памятника для себя и своей жены. Об этом рассказал народный художник РФ Никас Сафронов.

По его словам, Куравлев пришел к нему и попросил сделать эскиз будущего памятника. Тогда артист уже знал, что будет похоронен на Троекуровском кладбище. Художник уточнил, что многие посчитали действия актера странными, однако сам Сафронов смело взялся за дело.

Художник предложил Куравлеву скульптора Александра Рукавишникова, и тот, посмотрев работы творца, согласился. Рукавишников тоже дал добро.

— Саша Рукавишников с удовольствием согласился, сказал, денег не надо, попробуем как-то скинуться на плавку металла, потому что бронза дорогая. В крайнем случае обратились бы к друзьям, чтобы оказали спонсорскую помощь, — уточнил Сафронов в беседе с 5-tv.ru.

Все переменилось в один момент. Куравлев пригласил художника в ресторан и заявил, что ничего делать не надо – на кладбище скромно лежат великие люди, негоже и актеру ставить что-то монументальное. На этом труды Сафронова закончились.

30 января Леонид Куравлев скончался. Актера похоронят на Троекуровском кладбище. Именно здесь покоится его жена Нина Куравлева, а на надгробии ее могилы выбито и имя Леонида Вячеславовича.