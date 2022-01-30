Умер актер Леонид Куравлев

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На 86-м году жизни скончался артист Леонид Куравлев. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщает Первый канал.

О причинах смерти пока не сообщается.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР в последнее время жил в доме престарелых.

21 января Куравлев был переведен из реанимационного отделения в хоспис. Уточняется, что 85-летнему народному артисту поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние медики оценивали на уровне средней тяжести.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года.

Был женат на учительнице Нине Васильевне Куравлевой. Они прожили вместе 52 года. Супруга артиста скончалась в 2012 году. После ее смерти Куравлев начал вести затворнический образ жизни. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий, а также три внука — Степан, Федор и Григорий. О его биографии можно узнать в материале «Вечерней Москвы».