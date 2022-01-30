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Уникальное дарование: скончался актер Леонид Куравлев

Ольга Маркова

Общество
Уникальное дарование: скончался актер Леонид Куравлев
Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

В воскресенье, 30 января, ушел из жизни народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Ему было 85 лет.

Леонид Вя­чес­лавович Куравлев — легенда советского и российского кино. Главные и эпизодические роли он сыграл более чем в 200 картинах. Среди них принесшие ему всенародную любовь «Афоня», «Не может быть», «Освобождение», «Эта веселая планета», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», «Ты — мне, я — тебе», «Мимино», «Место встречи изменить нельзя», «Ищите женщину», «ТАСС уполномочен заявить», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли»…

Перечислить все фильмы с участием великого актера в рамках одной статьи просто невозможно! За каждым названием картины — блистательный образ с крылатыми фразами и бездонно добрыми мужскими глазами.

Впервые зритель увидел его на экране в далеком 1958 году в роли солдата-сапера Морозова в картине Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет». Спустя два года одаренного студента ВГИКа заметили Михаил Швейцер, предложивший ему роль кочегара Камушкина в фильме «Мичман Панин», и Василий Шукшин, с которым актер поработал в дипломном проекте «Живет такой парень».

Публика восприняла игру талантливого актера с воодушевлением. Наконец-то! На большом экране появилась действительно родственная душа — добрая, отзывчивая, слегка наивная и такая… русская.

После «Мичмана Панина» Швейцер снял Куравлева в картинах «Время, вперед!», «Золотой теленок», «Маленькие трагедии» и «Бегство мистера Мак-Кинли».

Блистательно исполненная роль шофера Пашки Колокольникова не раз побуждала и Василия Шукшина приглашать актера в свои картины. Но Леонид Вя­чес­лавович, прекрасно понимая, что может донести до зрителя не только образы деревенских простачков, частенько эти предложения не принимал.

Со временем в фильмографии артиста появились незабываемые Копченый, Шура Балаганов, Робинзон Крузо, Хома Брут, одноглазый Курт Айсман. В 1973 году список образов дополнил Жорж Милославский. Мгновение, когда разодетый в цветастый кафтан Куравлев поворачивается к зрителю с пачкой «Мальборо» в руке и поет «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь», взорвало сознание публики. Сегодня оно — его мгновение — считается одним из символов ушедшей эпохи советского кино, вызывая ностальгические воспоминания у старшего поколения и неподдельный интерес у подрастающего.

Уникальное дарование: скончался актер Леонид Куравлев кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Леонид Вя­чес­лавович — актер уникального дарования. Фразы, произнесенные его героями, мгновенно становились народными. Вспомнить хотя бы: «А что, и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся, а вы к сердцу принимаете» (роль Копченого в фильме «Место встречи изменить нельзя»).

Или: «Я вам скажу, чего не хватает нашему кино. Неприкрытого секса мало. Публика, она за секс деньги платит. Это как в бане: чем лучше клиента ублажишь, тем больше он тебе за это отвалит. Экономика!» (роль Кашкина в ленте «Ты — мне, я — тебе»).

«Уберите, говорю, психическую, а то жениться перестану!» — роль Владимира Завитушкина в комедии «Не может быть!».

«Попрошу очистить царский кабинет», — роль Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

«Какая ты красивая... Когда молчишь», — роль инспектора полиции по прозвищу Железный лоб в детективе «Ищите женщину».

Безграничная популярность артиста, миллионы поклонниц, признание на государственном уровне тем не менее никак не повлияли на личную жизнь Леонида Вя­чес­лавовича. Свою первую и единственную любовь он встретил на катке, будучи шестнадцатилетним юношей. Тринадцатилетняя девчушка покорила сердце будущего артиста на все отведенное судьбой время. Они поженились спустя восемь лет после той первой встречи и прожили в счастливом браке более пятидесяти лет — до смерти Нины Васильевны в 2012 году.

Великий актер будет похоронен на Троекуровском кладбище. Именно здесь покоится его любимая женщина, а на надгробии ее могилы выбито и имя Леонида Вячеславовича.

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