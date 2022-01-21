Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис

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Российский актер Леонид Куравлев был переведен из реанимационного отделения в хоспис. Об этом в пятницу, 21 января, сообщают «Известия».

Уточняется, что 85-летнему народному артисту поставлен диагноз деменция смешанного типа. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. У Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь (заболевание головного мозга, связанное с нарушением мозгового кровообращения, — прим. «ВМ»).

До этого сын артиста Василий рассказал, что состояние здоровья Леонида Куравлева постепенно нормализуется, однако эти изменения происходят очень медленно.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

После источники сообщили, что Леонид Куравлев, лежащий в Коммунарке с пневмонией, находится в неадекватном состоянии. Тогда уточнялось, что его могут перевести на аппарат ИВЛ, чтобы органы отдохнули от нагрузки. У артиста, по сведениям журналистов, диагностировали тяжелое поражение мозга, которое привело к проблемам с памятью и речью.

Позже СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР Леонид Куравлев в последнее время жил в доме престарелых. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий.