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Первые случаи заражения «омикроном» выявили в ЕАО

Михаил Алимов

Общество
Первые случаи заражения «омикроном» выявили в ЕАО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В ЕАО обнаружены два первых случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон». Об этом в понедельник, 31 января, сообщила начальник управления информполитики правительства ЕАО Елена Мержиевская.

— В ЕАО обнаружены первых два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон». В селе Николаевке — ребенок и в селе Приамурском — взрослый. Эти населенные пункты Смидовичского района граничат с Хабаровским краем. Там люди либо работают в Хабаровске, либо есть жители этого города, которые проживают у нас, — рассказала она РИА Новости.

По ее словам, вероятно, что «омикрон» пришел в регион именно из Хабаровска. Есть подозрения еще на два случая — в городе Облучье и поселке Партизанском. Заболевшие новым штаммом находятся дома и получают необходимое лечение.

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Накануне глава региона Ростислав Гольдштейн сформировал список поручений для департаментов местного правительства. В них он подробно расписал, какие меры необходимо принять в связи с новым штаммом COVID-19.

До этого сообщалось, что около 50 процентов работников в России не опасаются новой волны коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон». Данный опрос был проведен сервисом HeadHunter.

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