Более чем на 50 процентов завершили строительство еще одного участка Северо-Восточной хорды

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Специалисты более чем на 50 процентов завершили строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) — от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 31 января.

Он отметил, что в настоящий момент здесь устраиваются коммуникации и дорожное полотно, а также ведется возведение пешеходных переходов.

Заммэра напомнил, что хордовая магистраль соединит юго-восток и север столицы. Так, между трассой М11 «Нева» и строящейся скоростной дорогой М12 Москва — Нижний Новгород — Казань появится проезд, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Хордовое кольцо Москвы

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что строители завершили бетонирование опор последней развязки Северо-Восточной хорды в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД). Он уточнил, что протяженность последней на участке СВХ эстакады составляет почти 2,5 километра. Трехполосная дорога тянется от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе и пересекается с Октябрьской железной дорогой, Дмитровским шоссе и Савеловским направлением Московской железной дороги (МЖД).