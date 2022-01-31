Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более чем на 50 процентов завершили строительство еще одного участка Северо-Восточной хорды

Виктория Сикерина

Город
Более чем на 50 процентов завершили строительство еще одного участка Северо-Восточной хорды
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Специалисты более чем на 50 процентов завершили строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) — от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 31 января.

Он отметил, что в настоящий момент здесь устраиваются коммуникации и дорожное полотно, а также ведется возведение пешеходных переходов.

Заммэра напомнил, что хордовая магистраль соединит юго-восток и север столицы. Так, между трассой М11 «Нева» и строящейся скоростной дорогой М12 Москва — Нижний Новгород — Казань появится проезд, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Хордовое кольцо Москвы

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что строители завершили бетонирование опор последней развязки Северо-Восточной хорды в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД). Он уточнил, что протяженность последней на участке СВХ эстакады составляет почти 2,5 километра. Трехполосная дорога тянется от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе и пересекается с Октябрьской железной дорогой, Дмитровским шоссе и Савеловским направлением Московской железной дороги (МЖД).

Читайте также:
Транспорт Строительство Северо-Восточная хорда (СВХ)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте