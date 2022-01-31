СМИ: В МВД раскритиковали работу серверов на российских процессорах

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Руководство МВД недовольно работой процессоров «Эльбрус» от российской компании МЦСТ. Из-за их использования тормозится цифровизация ведомства. Об этом в понедельник, 31 января, сообщила газета «Коммерсантъ».

Так, на серверы, работающие на базе процессора «Эльбрус 8С», нельзя установить операционную систему с внешнего носителя информации. Это «не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

По словам представителя МЦСТ Константина Трушкина, компания работает над улучшением функционала своей продукции.

— По проблемам скорости ввода и вывода решение найдено — обновление ОС и правильная конфигурация прикладного ПО, при этом показатели увеличены в несколько раз. По загрузке ОС готовим обновление, — рассказал он изданию.

В декабре крупнейшие в России заказчики серверного оборудования протестировали серверы на базе отечественных комплектующих. Они пришли к выводу, что российские процессоры «Эльбрус» от компании МЦСТ уступают конкурентам в производительности, обладают высоким электропотреблением и неконкурентной ценой.

До этого сообщалось, что, по мнению экспертов, в 2022 году ожидается резкое подорожание комплектующих для персональных компьютеров. Цены на процессоры и видеокарты продолжат расти, сообщает издание DigiTimes. Специалисты объясняют это строительством новых полупроводниковых фабрик, так как это напрямую повлияет на снижение спроса на комплектующие ПК.