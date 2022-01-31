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Количество коек для детей с COVID-19 увеличат почти до 1,3 тысячи в столице

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Количество коек для детей с COVID-19 увеличат почти до 1,3 тысячи в столице
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные власти планируют увеличить количество больничных коек для детей с коронавирусной инфекцией почти до 1,3 тысячи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 31 января.

Она отметила, что дополнительные койки развернут в одном из корпусов детской больницы имени Сперанского, который перепрофилируется под COVID-19.

По словам заммэра, такая мера необходима из-за обострения ситуации со штаммом заболевания «омикрон».

— Ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19. Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов. С завтрашнего дня заболевших начнет принимать коронавирусный корпус в больнице имени Сперанского. Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями, — цитирует ТАСС слова Раковой.

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По данным столичного департамента здравоохранения на 26 января, число заболевших COVID-19 детей увеличилось в 14 раз в Москве за последние две недели. Количество заболевших выросло с 2 тысяч в неделю до 28 тысяч. При этом уровень госпитализаций повысился в 10 раз.

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