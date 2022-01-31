Эксперт рассказала, как помочь кошке ужиться дома с другим животным

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Руководитель PR-отдела приюта для животных Янна Серкова рассказала, как помочь кошке ужиться с другим питомцем в одной квартире.

Специалист отметила, что кошки — территориальные животные, если их не стерилизовать, а также не следить за здоровьем, то могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с другими животными. Важно, чтобы у кошки было все в порядке со здоровьем. Если у нее будет что-то болеть, ее поведение станет агрессивным, она будет проявлять беспокойство.

Чтобы кошка привыкла к другому питомцу, нужно обеспечить для нее собственную комфортную территорию. Если в квартире обитают кошка и собака, стоит сначала развести их по разным комнатам.

В новом пространстве у кошки должны быть домик, любимые игрушки, миски с едой. Животные должны постепенно привыкать друг к другу, начиная от новых запахов и заканчивая постепенным сокращением дистанции. Также можно использовать специальные спреи с успокоительным эффектом, передает РИАМО.

Янна Серкова отметила, что не стоит держать в одной квартире кошек и попугаев, а также мелких грызунов.

До этого эзотерики назвали притягивающие удачу и счастье в дом породы кошек.