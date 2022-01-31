На угольной шахте в Грузии произошел взрыв

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В Грузии на угольной шахте в городе Ткибули прогремел взрыв. Погиб один человек, еще восемь пострадали. Об этом в понедельник, 31 января, передает грузинский телеканал «Рустави-2».

— Мы получили информацию, что произошел несчастный случай, в результате которого были травмированы девять человек. Травмы одного человека были очень тяжелыми, из-за чего он скончался прямо у нас на глазах. Шахтеры были травмированы взрывной волной, — рассказал в эфире телеканала мэр Ткибули Давид Черкезишвили.

Раненых шахтеров доставили в Тбилиси. У всех диагностированы ожоги различной степени тяжести. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе грузинского МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За это виновным грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

25 января следователи возбудили уголовное дело после обрушения штольни шахты на Колыме, в результате инцидента погибли два человека. Трагедия случилась в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый», которая расположена в 18 километрах от города Сусумана. Уточняется, что тела погибших уже извлекли из-под завалов, для установления причины смерти проводится судебная медицинская экспертиза.