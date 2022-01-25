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Два человека погибли при обрушении шахты на Колыме

Юлия Курганова

Происшествия
Два человека погибли при обрушении шахты на Колыме
Фото: 42.mchs.gov.ru

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения штольни шахты в Магаданской области, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщается во вторник, 25 января, на сайте СУ СК России по региону.

Трагедия случилась в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый», которая расположена в 18 километрах от города Сусумана.

Уточняется, что к данному моменту тела погибших извлекли из-под завалов, для установления причины смерти назначена и проводится судебная медицинская экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По одной из версий, погибшие могли производить в штольне нелегальные работы по добыче золота.

22 января более 50 человек эвакуировали на шахте «Комсомолец» в Кузбассе. Работников шахты в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области эвакуировали из-за проблем с проветриванием, сообщили экстренные службы области.

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