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Более 50 человек эвакуируют на шахте «Комсомолец» в Кузбассе

Георгий Соланович

Происшествия
Более 50 человек эвакуируют на шахте «Комсомолец» в Кузбассе
Фото: nornickel.ru

Более 50 работников шахты «Комсомолец» в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области эвакуируют из-за проблем с проветриванием. Об этом сообщили экстренные службы области.

— Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена, — передает слова сотрудника экстренных служб РИА Новости.

На данный момент подробности инцидента выясняются.

20 января суд продлил арест пятерым фигурантам дела о трагедии в шахте «Листвяжная».

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.

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