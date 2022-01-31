Четыре ресторана в столице могут закрыть на 90 суток из-за несоблюдения мер по COVID-19

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Два бара и два ресторана в центре Москвы могут закрыть на 90 суток из-за несоблюдения антиковидных мер. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов в понедельник, 31 января.

Он уточнил, что специалисты проверили восемь заведений общепита в Центральном административном округе (ЦАО) города. Однако нарушения были обнаружены в четырех из них.

— Нарушения были выявлены в барах «Hidden Bar» и «Let's Rock», ресторанах «Gusto»и «Ketch Up». Сотрудники находились на территории заведений без средств индивидуальной защиты. Были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Обеденные столы были размещены на расстоянии менее 1,5 метра между посадочными местами, — заявил инспектор.

Отмечается, что за такие нарушения владельцы заведений могут выплатить до 300 тысяч рублей. Если при этом был нанесен вред здоровью или жизни человека, то сумма штрафа увеличится до миллиона рублей, а рестораны могут опечатать на срок до 90 дней.

До этого стало известно, что в столице могут закрыть на 90 суток клуб IZI Moscow из-за нарушения антиковидных мер.