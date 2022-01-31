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Двухлетнюю девочку обнаружили мертвой в квартире у няни в Ленобласти

Михаил Алимов

Происшествия
Двухлетнюю девочку обнаружили мертвой в квартире у няни в Ленобласти
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Двухлетняя девочка погибла в городе Мурино Ленинградской области. Она жила в квартире у няни на протяжении трех месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту обнаружения 30 января в квартире дома по бульвару Менделеева в городе Мурино трупа малолетнего ребенка 2019 года рождения, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что мать девочки родом из Узбекистана. Из-за большого количества работы она отдала свою двухлетнюю дочь няне, приехавшей из Киргизии. Та жила с девочкой несколько месяцев. В январе мать решила навестить дочку и приехала в квартиру, где обнаружила ее тело. Затем забрала его, вернулась к себе домой и позвонила в полицию.

— Мать обнаружила в квартире труп своего ребенка, которого доставила по месту своего жительства в Мурино, откуда сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, — рассказали в ведомстве.

Еще одна трагичная история с ребенком и няней случилась в Кисловодске. Там 15 января ранее судимый мужчина убил полуторагодовалого ребенка. Тело малыша обнаружили на лестничной клетке одного из общежитий города. По данным следствия, утром родители ребенка оставили его с няней, которая проживала с 54-летним мужчиной в общежитии. Сожитель женщины нанес малышу несколько ножевых ранений, отчего ребенок скончался.

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