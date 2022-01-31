Диетолог рассказала, о каких опасных заболеваниях сигнализирует избыток жира на животе

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Большое количество жира на животе может свидетельствовать о сахарном диабете, гипертонии, бесплодии и других проблемах со здоровьем. Об этом сообщила руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева.

По ее словам, небольшое количество жира на животе есть у всех и выполняет ряд важных и полезных функций, однако ожирение, наоборот, вредит здоровью.

— Вследствие ожирения у кого-то чуть позже, у кого-то чуть раньше развиваются сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бесплодие, проблемы с суставами, гормонами, метаболический синдром, — уточнила Селезнева.

Более того, следствием переизбытка веса может быть ожирение отдельных органов человека: сердца, печени или поджелудочной. Ожирение сердца, например, увеличит артериальное давление, что приведет к инфаркту или инсульту, передает «Москва 24».

До этого диетологи назвали продукты, которые помогут избавиться от жира на животе. По их мнению, растворимая клетчатка — это один из самых простых способов решить проблемы с пищеварением и похудеть. Она поможет вывести токсины, холестерин и лишние отходы, отметили специалисты.