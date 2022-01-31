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Нумерологи рассказали, что сулят «красивые» даты в феврале

Ирина Игнатенко

Общество
Нумерологи рассказали, что сулят «красивые» даты в феврале
Фото: Pixabay

Февраль 2022 года начнется с очень интересной даты — 02.02.2022. Целых шесть двоек ожидается в дате — 22.02.2022. Нумерологи рассказали, что означают такие даты и к каким событиям они могут привести.

Сочетание двоек в двух датах несет в себе важный энергетический посыл. Двойка считается энергетически емкой цифрой, которая символизирует удвоению всего.

По словом нумерологов, подобное сочетание цифр может оказать благотворное влияние на будущее человека: даты символизируют силы природы, высший ум, энергию созидания, вдохновение.

Зеркальная дата 22.02.2022 — это дата-палиндром, весьма редкое явление. Она символизирует спокойствие и гармонию. Двойка также является символом любви и дружеских отношений. Поэтому этот день благоприятен для заключения брака.

Психологи советуют в этот день внимательно присмотреться к своему окружению. Возможно, именно 22 февраля 2022 года кто-то найдет свою «половинку», человека, с которым можно построить долгие счастливые отношения.

Астрологи советуют 22.02.2022 ровно в 22:00 зажечь свечу и, глядя на ее пламя, загадать желание, которое при правильном настрое обязательно сбудется, передает ФАН.

Провидица Ванга ушла из жизни 25 лет назад, но ее предсказания будоражат умы до сих пор. Так, у эксперта Бориса Кючукова сохранились записи ведуньи. Благодаря этому стало известно предсказание Ванги на главную зеркальную дату 2022 года.

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