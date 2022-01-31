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Москвичам рассказали о планах развития третьего и четвертого маршрутов МЦД в 2022 году

Виктория Сикерина

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Москвичам рассказали о планах развития третьего и четвертого маршрутов МЦД в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты возведут семь новых и отремонтируют восемь существующих тяговых подстанций третьего и четвертого направлений Московских центральных диаметров в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в понедельник, 31 января.

В столичном перевозчике отметили, что строительство предусмотрено на остановочных пунктах МЦД-3 Митьково, Удельная и Раменское и МЦД-4 Реутово, Кусково и Солнечный. Также планируется провести работы на станции Бутово МЦД-2.

— Реконструировать планируется тяговые подстанции Панки и Отдых перспективного третьего диаметра, Каланчевская, Апрелевка, Внуково, Очаково, Москва — Киевская, Электроугли четвертого диаметра, — заявили в пресс-службе.

Помимо этого, ремонт тяговых подстанций продолжится на станциях Перерва и Царицыно МЦД-2 и Салтыковская МЦД-4, говорится в сообщении на официальном сайте МЖД.

Накануне стало известно, что специалисты на 48 процентов завершили строительство северного вестибюля станции Окружная первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1).

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