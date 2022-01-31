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Охотовед рассказал, стоит ли опасаться диких лис

Ирина Игнатенко

Общество
Охотовед рассказал, стоит ли опасаться диких лис
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Охотовед Валерий Кузенков рассказал, как стоит вести себя при встрече с лисой.

По словам Кузенкова, как правило, лисы в любое время года ведут себя мирно: они очень боятся людей и стараются контактировать с ними как можно меньше. Чаще всего животные просто убегают. Опасность представляют бешеные лисы, которые ведомы агрессией и могут напасть в любую минуту. У таких зверей замутненные глаза, слюна стекает из пасти.

— Как бешеные лисы появляются в населенном пункте, их сразу надо убивать всеми возможными средствами. Кроме огнестрельного оружия, потому что стрелять в населенных пунктах нельзя. Прикасаться к ней нельзя, — отметил охотовед в комментарии «Невским новостям».

Укус бешеной лисы чреват смертью: если слюна попадает в кровь, то у человека есть буквально двое суток, чтобы обратиться за медицинской помощью.

По словам эксперта, встретить лису и других диких зверей порой можно не только в лесу, но и в черте города, и у дачных поселков, животные могут копаться в мусоре в поисках пропитания. Животных лучше обходить стороной, не подзывать к себе, не фотографировать.

До этого охотовед рассказал, как вести себя при встрече с лосем.

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