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СМИ: К июлю ежемесячный платеж по ипотеке может вырасти более чем на 20 процентов

Михаил Алимов

Общество
СМИ: К июлю ежемесячный платеж по ипотеке может вырасти более чем на 20 процентов
Фото: depositphotos

К июлю 2022 года цены на жилье могут стремительно взлететь. Ежемесячный платеж вырастет на 21 процент. К такому выводу пришли эксперты по недвижимости, опрошенные изданием «Известия».

В качестве учитываемых факторов назвали рост процентных ставок на кредит и увеличивающиеся цены на жилье.

Так, к концу 2022 года квартиры в новостройках, по прогнозам, будут стоить на 15 процентов дороже, что выше инфляции. На стоимость повлияли рост цен на стройматериалы и дефицит рабочей силы на стройках. Без учета этих факторов все равно следует ожидать повышения стоимости на инфляцию. За полгода она поднимет цены на пять процентов. Вторичное жилье тоже ожидает подорожание.

Средняя ипотечная ставка должна составить от 11,5 до 13 процентных пунктов. При условии, что ключевая ставка будет не выше 10 процентов. Для расчетов эксперты взяли средние условия — первоначальный взнос в 15 процентов, подорожание жилья на пять процентов из-за инфляции, ставка по ипотеке в 12 процентов и срок кредита в 20 лет. Таким образом, ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на 21 процент, переплата по кредиту составит 32 процента, а рост итоговой стоимости жилья составит 19 процентов.

До этого кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в 2022 году инвесторам будет сложно заработать, купив жилье во время его строительства и перепродав его в будущем. В настоящее время стоимость квартир достигла исторического пика, поэтому покупать их неразумно.

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