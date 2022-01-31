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Бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавируса стартовала в столице

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавируса стартовала в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции лекарственным препаратом «Спутник М» стартовала в Москве. Об этом сообщили в оперштабе столицы в понедельник, 31 января.

В ведомстве отметили, что сделать прививку можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник.

— Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12–17 лет вакциной «Спутник М». Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что в ходе испытаний вакцина для подростков показала свою эффективность и безопасность.

Ознакомиться с адресами, графиком работы и другой контактной информацией прививочных детских пунктов можно на сайте. Подробности проведения бесплатной добровольной вакцинации подростков представлены на официальном сайте мэра Москвы.

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В этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные власти планируют увеличить количество больничных коек для детей с коронавирусной инфекцией почти до 1,3 тысячи. По словам заммэра, дополнительные койки развернут в одном из корпусов Детской больницы имени Сперанского, который перепрофилируется под COVID-19.

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