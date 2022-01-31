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«Мне было это легко»: Татьяна Васильева рассказала о харассменте в карьере

Анна Михалюк

Общество
«Мне было это легко»: Татьяна Васильева рассказала о харассменте в карьере
Фото: Youtube / А поговорить?

Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала о том, как сталкивалась с харассментом в своей карьере и поделилась своим отношением к этому.

В Театре Сатиры актриса встретилась с режиссером Валентином Плучеком, который дал Васильевой много ярких ролей в спектаклях. На протяжении многих лет они были больше, чем просто коллеги.

— Он очень много мне давал, а это была малость, которую я могла дать ему. Мне было это легко. А как иначе? У меня был выход? Это было бы не честно, что я бы продолжала получать главные роли во всех спектаклях. Я очень благодарный человек, — сказала Васильева в интервью для YouTube-канала «А, поговорить?».

Васильева рассказала, что долго получать роли только из-за связи с режиссером не получится: необходимо иметь хотя бы какие-то способности. При этом харассмент, по ее мнению, в актерской профессии встречается часто и является нормальным явлением.

— Меня это не обижало, я слишком хотела стать актрисой. Я не знаю актрис, которые бы обошлись без этого… Может, Ермолова или Комиссаржевская… Ведь нужно быть еще и музой, чтобы вдохновлять художника. Всегда так было: художники спали со своими моделями, а потом рисовали с них картины. И модели с ними спали с удовольствием. Это нормально. Не нормально всю жизнь копить злобу и счет к этому человеку, и когда он тебе не нужен, его добивать. Это моя точка зрения, и скорее всего, она не очень хорошая, — высказалась артистка.

Известный по роли в культовой киноленте «В бой идут одни старики» артист Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения из-за многочисленных обвинений в домогательствах.

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