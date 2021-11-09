Владимир Талашко уволился из театрального вуза в Киеве из-за обвинений в харассменте

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный по роли в культовой киноленте «В бой идут одни старики» артист Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения из-за многочисленных обвинений в харассменте. Об этом сообщила актриса Виктория Муштей во вторник, 9 ноября.

До этого девушка обратилась к руководству учебного заведения и предложила занимающейся расследованием инцидента с домогательствами группе дать телефонные номера пострадавших студенток.

Однако вуз никак не отреагировал на это сообщение, из-за чего Муштей предположила, что университет решил «по-тихому» разрешить этот вопрос.

— Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харассмента в творческом вузе и успешная его развязка, — заявила актриса на персональной странице в социальной сети Facebook.

Также в Министерстве культуры и информационной политики Украины отреагировали на инцидент с актером. В ведомстве уже начали служебное расследование дела.

О домогательствах со стороны Владимира Талашко студентки театрального института в Киеве рассказали в августе этого года. Одна из вероятных жертв сообщила, что мужчина изнасиловал ее в возрасте 17 лет.

Однако сам актер свою причастность к подобным деяниям не подтвердил, пишет РИА Новости.

Громкий инцидент о харассменте произошел в Соединенных Штатах с участием Харви Вайнштейна. Так, в марте этого года еще одна жительница Нью-Йорка Хейли Грипп обвинила уже осужденного продюсера в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования.