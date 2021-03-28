СМИ: Харви Вайнштейна обвинила в домогательствах еще одна женщина

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Жительница Нью-Йорка Хейли Грипп обвинила осужденного за насилие продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. Об этом стало известно в субботу, 28 марта.

Грипп подала иск в суд Калифорнии. В нем она заявляет, что продюсер домогался ее в номере гостиницы в ноябре 2012 года, когда ей было 19 лет. Она боялась рассказать об этом из-за возможных неприятностей. Грипп также утверждает, что не знала о том, кто такой Вайнштейн, пока другие женщины публично не обвинили его в домогательствах.

Вайнштейн назвал обвинения «надуманными», его официальный представитель также добавил, что «этого никогда не было». Женщина требует проведения суда присяжных и выплаты компенсации, сообщает телеканал NBC.

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