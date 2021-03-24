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«Это вечная тема»: Катя Лель рассказала, что столкнулась с харассментом
Кадр из клипа Кати Лель «Придумала»

«Это вечная тема»: Катя Лель рассказала, что столкнулась с харассментом

Никита Абрамов

Звезды

Певица Катя Лель посетила премию «Красота без границ». На мероприятии она сделала откровенное заявление. Оказалось, что 2020 год для актрисы прошел довольно тяжело.

По ее словам, Лель устала от ограничений. Также она рассказала, что на собственном примере узнала о харассменте.

— Это вечная тема, начиная еще с советских актеров. Как и всякий интересный человек, с этим явлением сталкивалась. Жестко ответила и расплачивалась за это, — цитирует Лель teleprogramma.pro.

Ранее певица рассказала, что в детстве некие сущности похитили у нее зубы. Также она считает, что человечеству вскоре придется столкнуться с пришельцами из космоса.

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Катя Лелькритикавведение ограничений
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