«Страдало все окружение»: нумеролог объяснила черную полосу в жизни бывшей жены Аршавина

Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

На долю бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой в последнее время выпало немало испытаний. Нумеролог Клара Кузденбаева объяснила, почему в жизни женщины наступила черная полоса.

По ее мнению, во всем происходящем с Казьминой виновата только она сама. Журналистка является носителем тысячного знака — знака власти. По этой причине у Казьминой много гордыни.

— Из-за нее страдало все окружение: домработницы, кухарки, водители. Наверняка многие из них могут пожаловаться на ее несносный характер. Она относится к тому типу людей, у которых весь мир вокруг виноват, а они — не при чем. Но проблема вообще-то в ней, — цитирует нумерологаkp.ru.

Кузденбаева добавила, что такие люди, как Казьмина, являются долгожителями. В настоящее время ей стоит разобраться в своей ситуации, перестать винить других людей и измениться самой.

Ранее мать Алисы Казьминой рассказала о состоянии здоровья дочери. По ее словам, лечение девушки требует значительных денежных затрат, однако бывший муж Андрей Аршавин проявляет равнодушие в этом вопросе. Некроз лицевых тканей, из-за которого бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина Алисе Казьминой пришлось лишиться носа, вызван гранулематозом — так называемой болезнью Вегенера.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в 2016 году. У них есть общая дочь Есения. Супруги развелись в 2019 году.

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