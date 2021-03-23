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Пластический хирург раскрыл подробности болезни бывшей жены Аршавина
Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Пластический хирург раскрыл подробности болезни бывшей жены Аршавина

Кирилл Николаев

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Некроз лицевых тканей, из-за которого бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина Алисе Казьминой пришлось лишиться носа, вызван гранулематозом — так называемой болезнью Вегенера. Об этом сообщил пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

По его словам, болезнь Вегенера характеризуется поражением сосудов мелкого и среднего калибра. Это зона лица, в особенности носа, дыхательных путей, глазниц.

— Поэтому о пластической хирургии тут не может идти речи, даже о каком-либо реконструктивном вмешательстве. Ткани настолько поражены, что любая операция на 100 процентов вызовет только осложнения, — приводит слова пластического хирурга Пятый канал.

Аль-Юсеф отметил: единственное, на что может рассчитывать человек с таким диагнозом, — стабилизация состояния и ремиссия.

Ранее мать Алисы Казьминой рассказала о состоянии здоровья дочери. По ее словам, лечение дочери требует значительных денежных затрат, однако бывший муж Андрей Аршавин проявляет равнодушие в этом вопросе.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в 2016 году. У них есть общая дочь Есения. Супруги развелись в 2019 году.

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