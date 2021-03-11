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Мать Аршавина потребовала около двух миллионов рублей с бывшей невестки
Фото: instagram.com/andrey.arshavin10

Мать Аршавина потребовала около двух миллионов рублей с бывшей невестки

Кирилл Николаев

Общество

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал исковое заявление матери бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина к ее бывшей невестке Алисе Казьминой о взыскании около двух миллионов рублей за незаконное проживание в квартире. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Иск поступил в Приморский районный суд. По словам мамы Аршавина, бывшая жена футболиста проживает в ее квартире при наличии судебного решения о выселении. Татьяна Аршавина просит взыскать с Алисы Аршавиной сумму неосновательного обогащения за год в размере 1 920 000 рублей и проценты на сумму долга в размере 36 150 рублей 59 копеек, а также госпошлину, сообщает «Р-Спорт».

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в 2016 году. У них есть общая дочь Есения. Супруги развелись в 2019 году.

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искбывшая женаАндрей Аршавин
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