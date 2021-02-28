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«Между жизнью и смертью»: бывшая супруга Аршавина вышла на связь после комы
Алиса Казьмина сообщила, что борется с болезнью уже несколько месяцев / Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

«Между жизнью и смертью»: бывшая супруга Аршавина вышла на связь после комы

Анастасия Волоснова

Звезды

Алиса Казьмина, бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина, рассказала о своем состоянии после четырехдневной комы из-за аутоиммунного заболевания. Девушка не общается с фанатами, однако отвечает своей родной маме под постами в ее Instagram-аккаунте.

Мама Казьминой Наталья Сарычева опубликовала пост, в котором радостно обратилась к дочери. Наталья Сарычева поздравила Казьмину с тем, что она идет на поправку.

— Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания между жизнью и смертью. Значит, будешь жить! — написала Наталия Сарычева.

Спустя сутки дочь ответила маме на пост в комментариях.

— Спасибо, мамочка любимая! Очень трогательно, больше я вас не оставлю, только выздоравливать! — написала модель.

Казьмина никогда не рассказывала о своем диагнозе, однако проблемы со здоровьем у нее начались давно. Врачи неоднократно проводили операции на лице модели, из-за чего девушка прячет его и не выкладывает фотографии в интернет.

Подписчики поддержали 38-летнюю модель в комментариях и пожелали ей здоровья.

«Желаем здоровья Алисе и сил»; «Скорейшего выздоровления и сил! Пусть все будет хорошо!»; «Дай Бог здоровья»; «Уверена, вы скоро поправитесь!» — написали фанаты.

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