«Все вычистили»: мать экс-супруги Аршавина рассказала о состоянии здоровья дочери

Фото: @kazmina_alisia__mb/ Аккаунт Алисы Казьминой в Instagram

Состояние журналистки Алисы Казьминой постепенно улучшается. Об этом сообщила мать девушки в эфире телеканала «Россия 1».

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина борется с тяжелым заболеванием. В прошлом году у Казьминой диагностировали аутоиммунный некроз лобной пазухи.

По словам ее матери, состояние здоровья девушки постепенно приходит в норму. Казьмина перенесла ряд тяжелых хирургических операций, однако ей еще предстоит сделать пластику лица.

Фото: instagram/malakhov007

— Операция была очень сложная. Все вычистили, удалили. Это привело к разрушению наружного носа, сейчас ей нужна пластическая операция, — сообщила мать Казьминой в передаче на канале «Россия 1».

Также мать Казьминой рассказала, что лечение дочери требует значительных денежных затрат, однако Андрей Аршавин проявляет равнодушие в этом вопросе.

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