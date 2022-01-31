Офтальмолог объяснила, почему коронавирус может привести к потере зрения

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Доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что при постковидном синдроме иногда перестают видеть даже те, у кого никогда не было проблем со зрением до болезни.

Она пояснила, что глаз кровоснабжается мельчайшими артериями. Если возникают любые сосудистые нарушения в виде тромбозов, венозная недостаточность, то можно говорить об ишемическом состоянии.

— То есть на бытовом уровне можно говорить о том, что случается инсульт или инфаркт на глазном дне. Фактически то же самое, что происходит в мозге, происходит внутри глаза. И в этом случае человек замечает значительное ухудшение зрения, — отметила она в комментарии Life.ru.

Состояние усугубляется при наличии хронических заболеваний: диабет, гипертония, атеросклероз.

Проблемы со зрением после коронавируса могут появиться у людей разных возрастов и у тех, кто не испытывал проблем со зрением ранее.

Степень ухудшения зрения зависит от вида сосуда, который был поврежден. Если это магистральные стволы, то можно говорить о тромбозе центральной вены сетчатки. Это тяжелая патология — ухудшение зрения может произойти в течение нескольких часов.

Ранее врачи назвали три признака заболевания глаз, указывающие на повышенный холестерин.