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Цискаридзе рассказал, какую передачу на телевидении хотел бы вести

Георгий Соланович

Общество
Цискаридзе рассказал, какую передачу на телевидении хотел бы вести
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский артист балета и хореограф Николай Цискаридзе признался, что на передаче «Танцы со звездами» он предпочел бы находиться на месте ведущего, а не жюри.

По его словам, несомненное преимущество ведущего – он не обязан высказывать собственное мнение.

— Я бы предпочел быть ведущим, а не членом жюри — чтобы не высказывать своего мнения. Участники иногда на меня обижаются, когда я говорю нелестные вещи о них, хотя я всех уважаю. Получается парадокс. Но так и создается интерес, — откровенничал артист.

Цискаридзе добавил, что практически каждый выступающий на сцене делает что-то невероятное. Артиста балета удивила сложность некоторых номеров. Больше всего комплиментов хореографа заслужила телеведущая Лера Кудрявцева, также получившая одобрения от Ольги Бузовой, Екатерины Варнавы и Анастасии Мельниковой, передаетПятый канал.

10 января Николай Цискаридзе рассказал, как провел новогодние праздники. После сложного года артист предпочел полностью погрузиться в отдых и провести десять дней в полном отречении от мира.

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