Капитальный ремонт ждет пешеходный переход на Калужском шоссе в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Специалисты капитально отремонтируют надземный пешеходный переход на 23-м километре Калужского шоссе в поселении Сосенском Новой Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосэкспертизы в понедельник, 31 января.

В ведомстве отметили, что объект входит в состав дороги А101 Москва — Малоярославец — Рославль до границы с Беларусью.

— На участке от 20-го километра до 49-го километра Московской области (Калужское шоссе) — первый этап, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что в ходе работ специалисты заменят облицовку цоколя и парапетов лестниц, нанесут антивандальное покрытие, восстановят штукатурный слой фасадов опорных башен перехода и покрасят конструкции акриловыми красками. Помимо этого, предусмотрено восстановление антикоррозионной защиты металлических элементов строения.

— Дополнительно предусмотрены замена деформационных швов, установка новых дверей в технические помещения, устройство сигнальных тактильных указателей, замена поврежденной тактильной плитки на новую, — приводятся в сообщении слова главы Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой.

До этого стало известно, что специалисты запланировали провести капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на Боровском шоссе в районе Солнцево.