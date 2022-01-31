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Эксперты назвали факторы, которые влияют на повышение цен на жилье

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты назвали факторы, которые влияют на повышение цен на жилье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Повышение стоимости материалов и ослабление рубля напрямую влияет на себестоимость строительства, так как не менее 50 процентов составляют материальные затраты. Об этом сообщил генеральный директор globecost.com Андрей Орловский.

Стоимость жилья и коммерческой недвижимости, по его прогнозу, вырастет на 10 — 15 процентов в текущем году. Очередной рост цен скорее всего начнется во втором квартале года.

За последние год-полтора строительные материалы, как отечественные, так и импортные, возросли в стоимости от двух до четырех раз. И стоимость квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года выросла значительно.

Руководитель аналитического центра «»Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов считает, что цены на жилье немного обгонят инфляцию. На стоимость жилья могут повлиять и внешние факторы, такие как пандемия и санкционные ограничения в отношении России, передает Life.ru.

До этого россиянам объяснили, можно ли заработать на покупке квартиры на стадии котлована. Преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев отметил, что приобретение квартиры в процессе постройки дома перестало быть выгодной инвестицией.

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