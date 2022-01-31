Объем производства оптоэлектронных решений увеличился втрое в технополисе «Москва»

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Компания «Неорос», резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», втрое увеличила объем производства высокоскоростных оптоэлектронных решений для операторов связи, дата-центров и транспортных сетей. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в понедельник, 31 января.

Он отметил, что объем вложенных в проект инвестиций составляет 223 миллиона рублей.

— Резидент «Неорос» в три раза увеличил объем производства — с 92 миллионов рублей за полный 2020 год до 278 миллионов рублей только за первые девять месяцев 2021 года, — заявил руководитель ведомства.

Компания занимается разработкой и производством различных кабелей, трансиверов, мультиплексоров для центров связи и обработки данных.

Гендиректор ОЮЗ Геннадий Дегтев добавил, что в 2020 году мощности предприятия позволили производить до 15 тысяч единиц продукции ежегодно. Сейчас этот показатель равен 60 тысячам, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что компании ОЭЗ «Технополис «Москва», специализирующиеся на защите информации, за девять месяцев прошлого года инвестировали в свои проекты почти три миллиарда рублей. Среди разработок специализированные программы по защите данных и компьютерный процессор.