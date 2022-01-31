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Восемь гостиниц построили в столице за 2021 год

Виктория Сикерина

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Восемь гостиниц построили в столице за 2021 год
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты построили восемь гостиниц в Москве за 2021 год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 31 января.

Он отметил, что гостиничный фонд города увеличился на 1005 номеров за прошлый год.

При этом за последние 10 лет в столице возвели 65 отелей. Общее число номеров превысило 11,5 тысяч.

— Перед Правительством Москвы по-прежнему стоит задача нарастить объемы строительства гостиниц, обеспечивая появление в столице отелей различного формата, в том числе и с участием международных брендов, — заявил заммэра.

Так, в 2021 году в городе появились гостиничный комплекс «Hampton by Hilton», многофункциональный комплекс «Краснопрудный» и другие.

— Также было реконструировано здание АТС под гостиницу «Accor Hotels» на 118 номеров, — приводятся слова руководителя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой в сообщении.

До этого главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что специалисты облицуют фасады гостиницы на Подольском шоссе в ЮАО Москвы полуколоннами из гнутого алюминиевого листа, которые будут напоминать по форме стопку монет.

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