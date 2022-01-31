В ЛНР заявили, что Украина готовит информационную кампанию против России

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Западные и украинские спецслужбы готовят информационную кампанию против России, ДНР и ЛНР. Об этом в понедельник, 31 января, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

— Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что целью кампании станет дискредитация России и республик в глазах мирового сообщества. Их должны обвинить в «агрессии» в отношении Киева. Также подобные планы должны внести панику среди солдат и жителей народных республик.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает на Украине специалистов, которые организуют партизанское движение. Например, Яворовский полигон во Львовской области числится украинским только формально, считает глава республики. По факту там находятся инструкторы, которые готовят «разведчиков и диверсантов». По мнению Пасечника, далеко не факт, что инструкторы будут слушать приказы украинских командиров, так как у них есть свое руководство и собственные задачи.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.