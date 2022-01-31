Глава ЛНР сообщил, что ЦРУ подготавливает организаторов для украинских партизан

Леонид Пасечник

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает на Украине специалистов, которые организуют партизанское движение. Об этом в понедельник, 31 января, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

— Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведет еще с 2015 года. Небольшими партиями, стараясь не светить имена украинских стажеров, ЦРУ организует обучение украинцев на своих военных базах и возвращает их на Украину с навыками организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия, — рассказал он в интервью РИА Новости.

При этом под видом инструкторов ЦРУ в страну приезжают и откровенные наемники. По словам Пасечника, это не является тайной. Из открытых источников известно, что сотни инструкторов из НАТО постоянно находятся на территории Украины.

Например Яворовский полигон во Львовской области числится украинским только формально, считает глава республики. По факту там находятся инструкторы, которые готовят «разведчиков и диверсантов». По мнению Пасечника, далеко не факт, что инструкторы будут слушать приказы украинских командиров, так как у них есть свое руководство и собственные задачи.

Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории в Донбассе в последнее время появилось много бойцов, «говорящих на иностранных языках, одетых в иностранный камуфляж и ведущих себя достаточно вызывающе».

Также он отметил, что инструкторы не позволят Украине вернуться к мирной жизни и после завершения конфликта в Донбассе. Из-за принятия Киевом закона о национальном сопротивлении они получили легальный статус и могут свободно обращаться с оружием, в том числе и тяжелым.

До этого Пасечник заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс. Также он рассказал, что Киев старается скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

По его словам, конгрессмены США «сломают зубы» пытаясь задавить ДНР и ЛНР. Американские политики пытаются насаждать демократию в других странах таким образом, как им выгодно. И это мало заботит его или других руководителей непризнанных республик. Пасечник отметил, что у него «масса других задач и вызовов», на которые необходимо отреагировать в регионе.