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«Словами не передать»: автомеханик похитил у Эльмана Пашаева более 1,5 миллиона рублей

Илья Ашуров

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«Словами не передать»: автомеханик похитил у Эльмана Пашаева более 1,5 миллиона рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Эльман Пашаев, представлявший интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, написал заявление в полицию на своего автомеханика. Последний, по словам юриста, почти три года не возвращает ему крупную сумму денег. Об этом в понедельник, 31 января, Пашаев рассказал «Вечерней Москве».

Еще в 2018 году знакомый предложил адвокату Пашаеву (ныне лишен адвокатского статуса — прим. «ВМ») открыть автомастерскую. Но сделать это знакомый хотел на деньги юриста. Потенциальный компаньон — автомеханик высшей категории — много лет на совесть ремонтировал машины адвоката, а его жена (автомеханика — прим. «ВМ») работала главным бухгалтером в фирме Пашаева. В связи с этим Эльман доверился знакомому и одолжил деньги для совместного бизнеса.

— В 2018 году он предложил открыть вместе автосервис. Говорит: «Давай сделаем автосервис, оформим документы. Но для закупки оборудования нужны деньги». Оборудование для автосервиса — дорогостоящее удовольствие. Ну я и дал ему деньги. Полгода (компаньон убеждал, что закупит оборудование — прим. «ВМ») сегодня-завтра, а потом начал менять номера телефонов и вообще пропал, — рассказывает Пашаев.

При этом он подчеркнул, что до этого эпизода знал своего знакомого как человека порядочного и добросовестного. Мужчина всегда возвращал долги в срок.

По словам Пашаева, в полицию он обратился 28 января после того, как случайно наткнулся на свои старые расписки, в которых фигурировали суммы, одолженные автомеханику — один миллион рублей и 8,6 тысячи долларов.

— Деньги мне не нужны. Решил обратиться в полицию, чтобы его нашли. Хочу ему в глаза посмотреть. Сколько я ему помогал! Сколько выручал! Это просто словами не передать. Хочу понять, что вынудило его так поступить, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Полиция еще не возбудила уголовное дело по заявлению юриста. По словам правозащитника, он «может отказаться от всего», так как не хочет, чтобы его бывшего автомеханика сажали в тюрьму.

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