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«Мороженое и холодные напитки»: доктор Комаровский объяснил, как лечить больное горло

Анна Михалюк

Общество
«Мороженое и холодные напитки»: доктор Комаровский объяснил, как лечить больное горло
Фото: depositphotos

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие меры будут эффективны в борьбе с больным горлом.

Он отметил, что горло может болеть по разным причинам, но чаще — из-за вирусных и бактериальных инфекций.

— Первый вариант встречается чаще, и боль в горле сочетается с заложенностью носа, кашлем и температурой. Бактериальная инфекция — это ангина, которая вызывается бактериями стрептококка, она лечится антибиотиками. Обычно она протекает без других проявлений. Самолечением лучше не заниматься, нужно обратиться к врачу, — рассказал доктор в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Чтобы себе помочь при ОРВИ, есть множество различных препаратов с антисептиками, анестетиками, но лучше всего выбирать противовоспалительные средства.

— Интенсивно действующие — противовоспалительные средства. Лучше использовать их. Главная задача таких препаратов — уменьшить отек. Сделать это можно также при помощи мороженого и холодных напитков, — порекомендовал врач.

Доктор Комаровский рассказал, почему при ОРВИ не следует соблюдать постельный режим.

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